Стала известна команда МЛС, в которой может продолжить карьеру Марко Ройс

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, который покинет команду по окончании нынешнего сезона, может перейти в «Сент-Луис Сити». Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, немецкий футболист уже провёл предварительные переговоры с представителями американской команды, однако о возможности перехода говорить очень рано. Отмечается, что сам Ройс пока только присматривается к ряду вариантов продолжения карьеры, среди которых также и команды из Турции и Саудовской Аравии.

После 10 матчей Восточной конференции МЛС «Сент-Луис Сити» находится на девятом месте, имея в своём активе 13 очков. Напомним, ранее стало известно, что 34-летний Ройс покинет «Боруссию» на правах свободного агента этим летом. Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. В нынешнем сезоне опытный футболист провёл 39 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн. Вместе с клубом из Дортмунда Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии и три раза выигрывал Суперкубок страны.