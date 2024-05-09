«Тоттенхэм» по инициативе Постекоглу выставил на трансфер до семерых игроков — The Times

Руководство «Тоттенхэма» поддержало главного тренера Ангелоса Постекоглу в инициативе произвести перестройку команды путём продажи ряда игроков и укрепления приоритетных позиций в составе. Об этом сообщает The Times.

Согласно информации источника, тренер «шпор» настаивал на расставании с семерыми футболистами команды, среди которых полузащитники Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Джовани Ло Чельсо и Ив Биссума, а также нападающий Ришарлисон, уже выставленные клубом на трансфер. При этом лондонская команда будет искать в летнее трансферное окно новых центрального защитника, полузащитника и нападающего.

Напомним, ранее Постекоглу заявил о намерении начать процесс перестройки состава лондонской команды для того, чтобы привить коллективу новые порядки.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков после 35 матчей. Идущая на четвёртой строчке, которая гарантирует участие в Лиге чемпионов следующего сезона, «Астон Вилла» после 36 игр заработала 67 очков.