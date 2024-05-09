Мадридский «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов в шестой раз за последние 11 сезонов

8 мая ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов встречались мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». Команды сыграли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Игра началась в 22:00 по московскому времени. Она закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В первом матче полуфинала команды сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча прошла в Германии 30 апреля. Таким образом, по сумме двух встреч мадридцы оказались сильнее и вышли в финал ЛЧ.

Таким образом, мадридский «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов в шестой раз за последние 11 сезонов. В пяти предыдущих испанская команда неизменно выигрывала решающую игру в турнире.

Напомним, в финале ЛЧ мадридский «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией».