После перехода Кейна «Бавария» не выиграла ни одного трофея за сезон впервые за 12 лет

Уступив в 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» по сумме двух встреч (3:4 по сумме двух матчей), мюнхенская «Бавария» завершила своё выступление в турнире на стадии полуфинала.

В немецкой Бундеслиге «Бавария» потеряла шансы на трофей после досрочного чемпионства леверкузенского «Байера». В Кубке Германии команда Томаса Тухеля вылетела на стадии 1/16 финала, проиграв команде третьей лиги страны «Саарбрюккен». Таким образом, впервые за 12 лет мюнхенская команда оказалась лишена возможности выиграть хотя бы один трофей за сезон. До этого, в период с 2012 по 2024 год, «Бавария» выиграла в общей сумме 33 трофея.

Примечательно, что серия мюнхенцев прервалась в сезоне, по ходу которого клуб усилился нападающим Гарри Кейном, перешедшим осенью 2023 года за сумму в € 95 млн в «Баварию» из «Тоттенхэма», не выигрывавшего за свою современную историю ни одного трофея.

Гарри Кейн в нынешнем сезоне провёл 45 матчей за «Баварию» во всех турнирах. В его активе 44 гола и 12 результативных передач.