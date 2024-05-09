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После перехода Кейна «Бавария» не выиграла ни одного трофея за сезон впервые за 12 лет

После перехода Кейна «Бавария» не выиграла ни одного трофея за сезон впервые за 12 лет
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Уступив в 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» по сумме двух встреч (3:4 по сумме двух матчей), мюнхенская «Бавария» завершила своё выступление в турнире на стадии полуфинала.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

В немецкой Бундеслиге «Бавария» потеряла шансы на трофей после досрочного чемпионства леверкузенского «Байера». В Кубке Германии команда Томаса Тухеля вылетела на стадии 1/16 финала, проиграв команде третьей лиги страны «Саарбрюккен». Таким образом, впервые за 12 лет мюнхенская команда оказалась лишена возможности выиграть хотя бы один трофей за сезон. До этого, в период с 2012 по 2024 год, «Бавария» выиграла в общей сумме 33 трофея.

Примечательно, что серия мюнхенцев прервалась в сезоне, по ходу которого клуб усилился нападающим Гарри Кейном, перешедшим осенью 2023 года за сумму в € 95 млн в «Баварию» из «Тоттенхэма», не выигрывавшего за свою современную историю ни одного трофея.

Гарри Кейн в нынешнем сезоне провёл 45 матчей за «Баварию» во всех турнирах. В его активе 44 гола и 12 результативных передач.

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