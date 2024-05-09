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«Реал» – «Боруссия» Д: когда финал Лиги чемпионов — 2024, где пройдёт

«Реал» – «Боруссия» Д: когда финал Лиги чемпионов — 2024, где пройдёт
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Мадридский «Реал» (Испания) и дортмундская «Боруссия» (Германия) сыграют в финале текущего сезона Лиги чемпионов УЕФА. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Напомним, 8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов встречались мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». Команды сыграли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Игра началась в 22:00 по московскому времени. Она закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В первом матче полуфинала команды сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча прошла в Германии 30 апреля. Таким образом, по сумме двух встреч мадридцы оказались сильнее.

Ранее, 7 мая, в финал уже вышла дортмундская «Боруссия». Она по сумме двух встреч прошла «ПСЖ».

Турнирная сетка ЛЧ
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