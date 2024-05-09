Спорный эпизод в концовке матча «Реал» — «Бавария», из-за которого не засчитали гол немцев

8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов встречались мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Игра началась в 22:00 по московскому времени. Она закончилась со счётом 2:1 (4:3 по сумме двух матчей) в пользу хозяев.

В самой концовке встречи после длинного паса Йозуа Киммиха защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт поразил ворота мадридского клуба. Однако рефери встречи Шимон Марциняк, не дождавшись окончания эпизода, дал свисток, зафиксировав офсайд. Таким образом, гол немцев был не засчитан.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, «Реал» и «Боруссия» Д сыграют в финале этого сезона Лиги чемпионов. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.