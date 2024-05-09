Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спорный эпизод в концовке матча «Реал» — «Бавария», из-за которого не засчитали гол немцев

Спорный эпизод в концовке матча «Реал» — «Бавария», из-за которого не засчитали гол немцев
Аудио-версия:
Комментарии

8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов встречались мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Игра началась в 22:00 по московскому времени. Она закончилась со счётом 2:1 (4:3 по сумме двух матчей) в пользу хозяев.

В самой концовке встречи после длинного паса Йозуа Киммиха защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт поразил ворота мадридского клуба. Однако рефери встречи Шимон Марциняк, не дождавшись окончания эпизода, дал свисток, зафиксировав офсайд. Таким образом, гол немцев был не засчитан.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, «Реал» и «Боруссия» Д сыграют в финале этого сезона Лиги чемпионов. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    
Материалы по теме
«Реал» снова сделал ЭТО
«Реал» снова сделал ЭТО
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android