Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Как бы то ни было, я благодарен «Баварии». Дэвис — о возможном переходе в «Реал»

«Как бы то ни было, я благодарен «Баварии». Дэвис — о возможном переходе в «Реал»
Комментарии

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором мюнхенцы встречались с «Реалом» (1:2), прокомментировал свой возможный переход в мадридский клуб. По сумме двух встреч мадридцы оказались сильнее и вышли в финал ЛЧ. «Бавария» выбыла из турнира.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«Буду ли я играть на «Бернабеу»? В данный момент мой агент ведёт переговоры с «Баварией». Как бы то ни было, я очень благодарен «Баварии», — приводит слова Дэвиса Bayern&Football в соцсети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 23-летний Дэвис принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
В «Баварии» ответили на вопрос о переговорах с «Реалом» по Дэвису
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android