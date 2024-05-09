«Как бы то ни было, я благодарен «Баварии». Дэвис — о возможном переходе в «Реал»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором мюнхенцы встречались с «Реалом» (1:2), прокомментировал свой возможный переход в мадридский клуб. По сумме двух встреч мадридцы оказались сильнее и вышли в финал ЛЧ. «Бавария» выбыла из турнира.

«Буду ли я играть на «Бернабеу»? В данный момент мой агент ведёт переговоры с «Баварией». Как бы то ни было, я очень благодарен «Баварии», — приводит слова Дэвиса Bayern&Football в соцсети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 23-летний Дэвис принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.