Карло Анчелотти прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1). По итогам двух матчей мадридский клуб вышел в финал.

«Это волшебство. Это случилось снова. Мы играли хорошо. Мы не сдавались. Игроки были потрясающими в этом сезоне, никто не ожидал, что они дойдут до финала. Спасибо им. Наш капитан — Флорентино Перес. Он фантастический президент. Он добился этого.

Хоселу? У него есть дух этой команды, даже несмотря на то, что он мало играл в этом сезоне. Он никогда не сдавался. В этом сезоне у нас было много, много проблем. Не только травмы Куртуа, Милитао и Алабы, мы потеряли Винисиуса на два месяца, Камавингу – тоже, Тчуамени… мы никогда не жаловались, никогда. Посмотрите на нас сейчас», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

В финале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Боруссией».

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