«Линейный судья сказал мне: «Извините, я ошибся». Де Лигт — о скандале в матче с «Реалом»

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт после поражения в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) раскритиковал арбитров.

«Я не хочу сказать, что судьи всегда на стороне «Реала», но сегодня именно это имело значение. Они решили исход матча. Линейный судья сказал мне: «Извините, я допустил ошибку». Обидно», — приводит beIN Sports слова де Лигта.

Напомним, в концовке встречи первый ассистент судьи Томаш Листкевич сигнализировал об офсайде во время атаки «Баварии», а главный арбитр Шимон Марциняк дал свисток. Сразу после свистка защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт забил гол в ворота «сливочных».

Отметим, «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч (3:4). В финале турнира «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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