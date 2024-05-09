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«Линейный судья сказал мне: «Извините, я ошибся». Де Лигт — о скандале в матче с «Реалом»

«Линейный судья сказал мне: «Извините, я ошибся». Де Лигт — о скандале в матче с «Реалом»
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Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт после поражения в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) раскритиковал арбитров.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«Я не хочу сказать, что судьи всегда на стороне «Реала», но сегодня именно это имело значение. Они решили исход матча. Линейный судья сказал мне: «Извините, я допустил ошибку». Обидно», — приводит beIN Sports слова де Лигта.

Напомним, в концовке встречи первый ассистент судьи Томаш Листкевич сигнализировал об офсайде во время атаки «Баварии», а главный арбитр Шимон Марциняк дал свисток. Сразу после свистка защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт забил гол в ворота «сливочных».

Отметим, «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч (3:4). В финале турнира «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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