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Анчелотти отреагировал на жалобы «Баварии» на судейство после матча Лиги чемпионов

Анчелотти отреагировал на жалобы «Баварии» на судейство после матча Лиги чемпионов
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на жалобы «Баварии» на судейство в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (1:2).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«Бавария» жаловалась на офсайд? Хорошо, тогда мы будем жаловаться на отменённый гол Начо. Будем жаловаться на Киммиха, он нырнул. Эпизод офсайда объяснить просто. Может быть, офсайда и не было, но судья свистнул перед голом, и мы прекратили игру. Вот и всё», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в конце матча после длинной передачи Йозуа Киммиха защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поразил ворота мадридского клуба. Однако арбитр Шимон Марциняк, не дождавшись окончания эпизода, дал свисток, зафиксировав офсайд. Таким образом, гол немцев был не засчитан.

По итогам двух матчей «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов.

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