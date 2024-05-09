Анчелотти установил историческое достижение в Лиге чемпионов

8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл мюнхенскую «Баварию» (2:1). Таким образом, мадридцы оказались сильнее (4:3 по сумме двух матчей) и вышли в финал турнира. Таким образом, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд по числу выходов в финал Лиги чемпионов.

Итальянский специалист попал в финал Лиги чемпионов в шестой раз в своей тренерской карьере. Ранее он трижды выходил в финал с «Миланом» (2002/2003, 2004/2005 и 2006/2007) и дважды с «Реалом» (2013/2014, 2021/2022). При этом команда Анчелотти уступила в решающей встрече только единожды — в сезоне-2004/2005, когда «Милан» проиграл «Ливерпулю» (3:3, пенальти 2:3).

В финале Лиги чемпионов нынешнего сезона «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией», которая в полуфинале обыграла «ПСЖ» (1:0, 1:0). Решающий матч пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти: