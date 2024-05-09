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«Я счастливый человек». Форвард «Реала» Хоселу — о дубле в ворота «Баварии»

«Я счастливый человек». Форвард «Реала» Хоселу — о дубле в ворота «Баварии»
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Нападающий «Реала» Хоселу прокомментировал победу команды в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией». В этой встрече Хоселу оформил дубль.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«Я – герой? Ну я правда об этом не знаю! Всё, что я могу вам точно сказать, это то, что я очень счастливый человек! Когда ты играешь за «Реал» и сравниваешь счёт, ты знаешь, что все будут стремиться заполучить мяч, возобновить игру и затем выявить победителя. Да, конечно, вы мечтаете о таких вечерах, как этот. Но главное — быть готовым. После первого гола, я думаю, «Бавария» была просто немного измотана. Они низко действовали в обороне, и вы принимаете это к сведению, потому что это определяет, какие действия вы можете предпринять. Даже мои лучшие мечты не могут сравниться с этим!» — приводит слова Хоселу официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Боруссией».

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