Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мюллер высказался о судейском скандале во время матча «Баварии» с «Реалом»

Мюллер высказался о судейском скандале во время матча «Баварии» с «Реалом»
Комментарии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о судействе в ответном полуфинальном матче с мадридским «Реалом»» в Лиге чемпионов (1:2).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«Смешная ситуация с судейством. Я не знаю, что на него нашло», — приводит слова Мюллера Madrid Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в конце матча после длинной передачи Йозуа Киммиха защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поразил ворота мадридского клуба. Однако арбитр Шимон Марциняк, не дождавшись окончания эпизода, дал свисток, зафиксировав офсайд. Таким образом, гол немцев был не засчитан.

Напомним, первый матч завершился со счётом 2:2. Таким образом, «Реал» по сумме двух игр вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Боруссией».

Материалы по теме
«Позор. «Бернабеу» влияет на судей». «Бавария» сокрушена поражением от «Реала» в ЛЧ
«Позор. «Бернабеу» влияет на судей». «Бавария» сокрушена поражением от «Реала» в ЛЧ

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android