Мюллер высказался о судейском скандале во время матча «Баварии» с «Реалом»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о судействе в ответном полуфинальном матче с мадридским «Реалом»» в Лиге чемпионов (1:2).

«Смешная ситуация с судейством. Я не знаю, что на него нашло», — приводит слова Мюллера Madrid Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в конце матча после длинной передачи Йозуа Киммиха защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поразил ворота мадридского клуба. Однако арбитр Шимон Марциняк, не дождавшись окончания эпизода, дал свисток, зафиксировав офсайд. Таким образом, гол немцев был не засчитан.

Напомним, первый матч завершился со счётом 2:2. Таким образом, «Реал» по сумме двух игр вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Боруссией».

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