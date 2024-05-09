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Тухель назвал причину поражения «Баварии» в матче с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов

Тухель назвал причину поражения «Баварии» в матче с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о поражении мадридскому «Реалу» (1:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«Мне больно. Чтобы прийти в себя, нам потребуется время. С одной стороны, мы оставили все силы на поле. Конечно, такое тяжело принять, но это часть реальности. Без обид и сожалений.

С другой же стороны, у нас было слишком много травм, много замен, много проблем с судорогами. Мы начали с четвёрки нападающих, а к концу все они покинули поле. А затем Мануэль Нойер, который великолепно спасал нас всю ночь, совершил ошибку, которую он не совершит ещё 100 лет», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

Отметим, «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч (3:4). В финале турнира «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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