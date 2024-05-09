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Хоселу повторил необычное достижение Родриго и Вейналдума в полуфиналах Лиги чемпионов

Хоселу повторил необычное достижение Родриго и Вейналдума в полуфиналах Лиги чемпионов
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Испанский нападающий «Реала» Хоселу стал третьим футболистом в истории, который оформил дубль в полуфинале Лиги чемпионов после выхода на замену. Об этом сообщает Squawka.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

По информации источника, ранее подобное удавалось только полузащитнику «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдуму в матче с «Барселоной» в 2019 году (45 минут на поле) и другому форварду «Реала» Родриго в игре с «Манчестер Сити» в 2022-м (52 минуты).

Отметим, мадридцы победили дома «Баварию» в ответном полуфинальном матче со счетом 2:1. Хоселу вышел на поле на 81-й минуте, а забил на 88-й и 90+1-й.

Напомним, «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале этого сезона Лиги чемпионов. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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