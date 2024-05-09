Губерниев: «Боруссия» поставит выскочек из «Реала» на место в финале Лиги чемпионов!

Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев высказался о победе «Реала» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Бавария» — слабаки! Теперь «Боруссия», где блистал Владимир Бут, в финале ЛЧ поставит выскочек из «Реала» на место! Вперёд, «Боруссия!», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, первый матч завершился со счётом 2:2. «Реал» по сумме двух игр вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с дортмундской «Боруссией», которая ранее на стадии полуфинала обыграла «ПСЖ».

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» пройдёт 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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