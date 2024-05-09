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Винисиус обратился к президенту «Реала» после выхода в финал Лиги чемпионов

Винисиус обратился к президенту «Реала» после выхода в финал Лиги чемпионов
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Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор эмоционально отреагировал на выход в финал Лиги чемпионов, обратившись к президенту «сливочных» Флорентино Пересу.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«Президент Флорентино Перес, спасибо Вам, что привели меня в самый большой клуб в мире! Это невероятно!» — приводит слова Винисиуса журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, 8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл мюнхенскую «Баварию» (2:1). Благодаря этой победе (4:3 по сумме двух матчей) мадридцы вышли в финал турнира.

Таким образом, «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале этого сезона Лиги чемпионов. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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