COPE назвал фаворита на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов

Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор является главным претендентом на получение награды лучшему футболисту 2024 года — «Золотой мяч». Об этом сообщает COPE.

По информации источника, бразилец стал фаворитом в борьбе за самую престижную награду года после выхода мадридского «Реала» в финал Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ранее сообщалось, что партнёр по команде Винисиуса — атакующий полузащитник «сливочных» и сборной Англии Джуд Беллингем — является главным претендентом на «Золотой мяч».

Напомним, 8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл мюнхенскую «Баварию» (2:1). Благодаря этой победе (4:3 по сумме двух матчей) мадридцы вышли в финал турнира, где сыграют с дортмундская «Боруссией». Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 21 гол и 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 150 млн. На счету Беллингема 39 встреч, в которых он забил 22 мяча и отдал 10 голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста – € 180 млн.

Фанаты «Атлетико» продолжают оскорблять игрока «Реала» Винисиуса: