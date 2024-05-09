Хаби Алонсо высказался о выходе дортмундской «Боруссии» в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо отреагировал на выход дортмундской «Боруссии» в финал Лиги чемпионов после победы в матче с «ПСЖ» (2:0 по сумме двух матчей).

«Выход дортмундской «Боруссии» в финал Лиги чемпионов – это очень хороший знак для Бундеслиги. То, что в Бундеслиге высокий уровень, означает, что нелегко было добиться того, чего добились мы. Мы в этом сезоне были очень стабильны», – приводит слова Алонсо Get German Football News.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с мадридским «Реалом», которая в ответном матче полуфинала турнира обыграла «Баварию» (2:1). Решающий матч ЛЧ пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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