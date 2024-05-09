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Анчелотти назвал игрока, который на данный момент близок к «Золотому мячу»

Анчелотти назвал игрока, который на данный момент близок к «Золотому мячу»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игроке, который на данный момент достоин выиграть награду лучшему футболисту 2024 года — «Золотой мяч».

«Думаю, Винисиус, как никогда, близок к тому, чтобы выиграть «Золотой мяч», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Ранее сообщалось, что партнёр по команде Винисиуса — атакующий полузащитник «сливочных» и сборной Англии Джуд Беллингем — является главным претендентом на «Золотой мяч».

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 21 гол и 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 150 млн. На счету Беллингема 39 встреч, в которых он забил 22 мяча и отдал 10 голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста – € 180 млн.

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Мадрид, Испания
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Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    
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