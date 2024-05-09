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«Реал» был лучшей командой более 90 минут». Кроос — о победе в матче с «Баварией» в ЛЧ

«Реал» был лучшей командой более 90 минут». Кроос — о победе в матче с «Баварией» в ЛЧ
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Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высоко оценил победу «сливочных» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (2:1) и выход в финал турнира.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«Сегодня мы были лучшей командой более 90 минут. «Бавария» в Мадриде выглядела очень пассивной. Они играли не так, как обычно. Они в основном контратаковали. Мы не были хороши в прессинге, но всегда были более опасны в чужой штрафной. Сегодня мы были более агрессивны, чем на прошлой неделе

В финале мы возьмём на себя роль фаворитов. Мы оправдаем этот статус. «Боруссия» не так часто играла в финале Лиги чемпионов. У нас есть опыт. Надеюсь, мы выполним свою работу», — приводит слова Крооса DAZN.

Отметим, благодаря этой победе (4:3 по сумме двух матчей) мадридцы вышли в финал Лиги чемпионов. «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале турнира. Решающий матч ЛЧ пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Реакция Мбаппе на вопрос о поддержке «Реала» или «Баварии»:

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