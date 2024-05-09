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Тухель обвинил судей в камбэке «Реала» после матча Лиги чемпионов с «Баварией»

Тухель обвинил судей в камбэке «Реала» после матча Лиги чемпионов с «Баварией»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель эмоционально ответил на вопрос о камбэке мадридского «Реала» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (2:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«Как мы можем объяснить возвращение «Реала»? Судьи делают свою работу. На стороне «Реала» этой ошибки бы никогда не произошло», — приводит слова Тухеля Movistar.

Напомним, в конце матча после длинной передачи Йозуа Киммиха защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поразил ворота мадридского клуба. Однако арбитр Шимон Марциняк, не дождавшись окончания эпизода, дал свисток, зафиксировав офсайд. Таким образом, гол немцев был не засчитан.

Отметим, «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч (3:4). В финале турнира «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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