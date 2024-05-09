Тухель эмоционально обратился к арбитру из-за скандального эпизода в матче с «Реалом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель обратился к арбитру по итогам скандального эпизода в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2).

«Каждый должен действовать на пределе своих возможностей, должен играть, не допуская ошибок. Поэтому судья тоже должен быть на этом уровне.

«Оправдания постфактум просто бесполезны. Вы находитесь на поле по причине, потому что вы лучший, кто есть. И мы имеем право ожидать этого до конца», — приводит слова Тухеля BBC.

Напомним, в конце матча после длинной передачи Йозуа Киммиха защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поразил ворота мадридского клуба. Однако арбитр Шимон Марциняк, не дождавшись окончания эпизода, дал свисток, зафиксировав офсайд. Таким образом, гол немцев был не засчитан.

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