Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель эмоционально обратился к арбитру из-за скандального эпизода в матче с «Реалом»

Тухель эмоционально обратился к арбитру из-за скандального эпизода в матче с «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель обратился к арбитру по итогам скандального эпизода в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«Каждый должен действовать на пределе своих возможностей, должен играть, не допуская ошибок. Поэтому судья тоже должен быть на этом уровне.

«Оправдания постфактум просто бесполезны. Вы находитесь на поле по причине, потому что вы лучший, кто есть. И мы имеем право ожидать этого до конца», — приводит слова Тухеля BBC.

Напомним, в конце матча после длинной передачи Йозуа Киммиха защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поразил ворота мадридского клуба. Однако арбитр Шимон Марциняк, не дождавшись окончания эпизода, дал свисток, зафиксировав офсайд. Таким образом, гол немцев был не засчитан.

Материалы по теме
«Позор. «Бернабеу» влияет на судей». «Бавария» сокрушена поражением от «Реала» в ЛЧ
«Позор. «Бернабеу» влияет на судей». «Бавария» сокрушена поражением от «Реала» в ЛЧ

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Календарь Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android