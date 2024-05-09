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Джейдон Санчо — первый футболист «Манчестер Юнайтед» в финале ЛЧ с 2011 года

Джейдон Санчо — первый футболист «Манчестер Юнайтед» в финале ЛЧ с 2011 года
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7 мая «Боруссия» Дортмунд обыграла «ПСЖ» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счётом 1:0 и вышла в финал главного европейского турнира (2:0 по сумме двух матчей).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'    

Таким образом, полузащитник «шмелей» Джейдон Санчо стал первым игроком «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, который вышел в финал ЛЧ.

«Манчестер Юнайтед» последний раз добирался до финала ЛЧ в сезоне-2010/2011, где проиграл «Барселоне» (1:3).
Санчо перешёл в «Боруссию» из «МЮ» в январе 2024 года в качестве аренды до конца сезона-2023/2024. Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в € 25 млн.

В нынешнем сезоне Санчо сыграл 18 матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Финал между мадридским «Реалом» и «Боруссией» состоится 1 июня.

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