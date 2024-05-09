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Ван Нистелрой рассказал о причинах ухода с поста главного тренера ПСВ

Ван Нистелрой рассказал о причинах ухода с поста главного тренера ПСВ
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47-летний экс-нападающий мадридского «Реала», «Манчестер Юнайтед», ПСВ и сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой объяснил, почему покинул пост главного тренера ПСВ в мае 2023 года.

«Это было тяжело, потому что ПСВ — это клуб, в котором я вырос и сформировался как личность и футболист. Команда шла хорошо, мы смогли завоевать какой-то титул, но между мной и руководством клуба отсутствовало доверие, и у меня не было другого выбора, кроме как уйти», — приводит слова ван Нистелроя AS.

Экс-форвард Руд ван Нистелрой с 2016 года работал в качестве тренера в системе ПСВ из Эйндховена. Летом 2022 года специалист занял пост главного тренера первой команды клуба, который покинул в мае 2023 года за тур до завершения национального первенства. Под руководством ван Нистелроя ПСВ выиграл Суперкубок и Кубок Нидерландов.

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