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Ван Нистелрой сравнил футболку «Реала» с костюмом Супермена

Ван Нистелрой сравнил футболку «Реала» с костюмом Супермена
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Экс-нападающий мадридского «Реала» Руд ван Нистелрой рассказал, что для него значило надевать футболку «сливочных».

«Как игрок «Реала» я чувствовал, что это за ДНК, каково это — надевать эту футболку и чувствовать себя очень важным; как тебя каждый день готовят к победе во всех матчах, и это единственное, что имеет значение. Давление и требования на всех уровнях максимальны, и только те, кто выдержит всё это, добьются успеха в Мадриде.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

Можно ли сказать, что футболка «Реала» похожа на костюм Супермена, который может всё что угодно? Да, это похоже на костюм Супермена! (Смеётся.) Вот почему они выиграли так много Кубков европейских чемпионов, так много титулов. Победа — это культура клуба, игроков, его болельщиков. Это навязчивая идея в хорошем смысле слова», — приводит слова ван Нистелроя AS.

Мадридский «Реал» 14-кратный победитель Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов, что является мировым рекордом. 8 мая «Королевский клуб» вновь вышел в финал ЛЧ, победив на своём поле «Баварию» (2:1) в ответном матче 1/2 финала (первая игра — 2:2).

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