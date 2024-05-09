Пети — о финансовом кризисе «Барселоны»: они должны обратиться к своей ДНК, к академии

Бывший полузащитник «Барселоны» Эммануэль Пети высказался о заигрывании молодёжи каталонского клуба за основную команду в условиях финансового кризиса.

«Я полностью согласен с тем, что они должны сделать ставку на свою молодёжь. Тот факт, что сейчас они не получают или не имеют больших денег, означает, что они должны обратиться к своей ДНК, к академии, и эти ребята представляют собой будущее клуба.

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Представьте себе реакцию болельщиков, если бы они выставили этих ребят — Гави, Кубарси, Ламина Ямала — на продажу? Это было бы землетрясение. Никто бы этого не понял, начиная с игроков, так что у них нет другого выбора, кроме как сохранить своих лучших молодых игроков и строить команду вокруг них.

У лучших клубов Европы есть концепция, они работают над ней много лет, они не меняют свои планы каждый сезон, они строят свою команду вокруг костяка, и эти молодые игроки должны быть этим костяком», — приводит слова Пети Football Espana.

У Хави срыв, но это можно решить деньгами. ХиТ#181