Ван Нистелрой: чтобы выиграть «Золотой мяч», Мбаппе должен играть в «Реале»

Экс-нападающий мадридского «Реала» Руд ван Нистелрой высказался о возможном переходе в «королевский клуб» нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и его вероятной позиции на поле.

«Вижу ли я Мбаппе в этом году в „Реале“? В этом году да. Килиан — очень умный игрок и человек, и я уверен, что он думает о том, чтобы улучшить свою карьеру, потому что он ещё очень молод. Чтобы выиграть «Золотой мяч», он должен играть в «Реале».

Совместим ли Мбаппе с Винисиусом и Родриго и кто должен играть «девятку»? Конечно, они совместимы, и тот, кто будет играть «девятку», будет меняться в матчах, потому что Анчелотти дает игрокам много свободы в атаке. Иногда на острие нападения будет появляться Мбаппе, а иногда и Винисиус, как это было в этом году, даже Родриго. Скорость этого «трезубца» с Беллингемом сзади будет непреодолимой. С их помощью «Реал» может ознаменовать собой эпоху», — приводит слова ван Нистелроя AS.

По данным СМИ, 25-летний нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе летом 2024 года с высокой вероятностью подпишет контракт с мадридским «Реалом». В текущем сезоне на его счету 46 матчей за клуб, 43 гола и 10 результативных передач. Чаще всего Мбаппе играл на позициях левого вингера и центрального нападающего.