Эммануэль Пети считает, что Френки де Йонг должен покинуть «Барселону» этим летом

Бывший полузащитник «Барселоны» Эммануэль Пети высказался о будущем хавбека Френки де Йонга в каталонском клубе.

26-летний футболист перешёл в «Барселону» из «Аякса» в июле 2019 года. Сумма трансфера составила € 86 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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«Де Йонг должен покинуть клуб. Он находится там уже четыре или пять лет и особой пользы не принёс. Он хороший футболист, но не подходит «Барселоне». Ему стоит уйти, и, честно говоря, ему лучше отправиться в Англию.

Есть и другие игроки, для меня приоритет должен отдаваться лучшим молодым игрокам, но нужно сохранить и опытных, таких как Илкай Гюндоган. Но есть и другие стареющие игроки, которые должны покинуть клуб в конце сезона.

Они влекут огромные расходы в виде зарплаты. Надеюсь, что «Барселона» проанализирует ситуацию и найдёт правильные решения летом», — приводит слова Пети Football Espana.

В нынешнем сезоне де Йонг сыграл 30 матчей и забил два гола.

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