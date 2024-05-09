Агенты защитника «Балтики» прокомментировали его дальнейшие планы

В агентстве Onsidefoot International, представляющем интересы 24-летнего центрального защитника калининградской «Балтики» Кевина Андраде, ответили на вопрос о дальнейших карьерных планах футболиста.

«Сейчас игрок полностью сфокусирован на «Балтике». Мы не обсуждали с ним вопрос будущего. Мы верим, что его команда останется в РПЛ, поэтому после завершения сезона у нас будет время для разговора о его будущем», — приводит слова представителя агентства Metaratings.

Колумбийский центральный защитник «Балтики» Кевин Андраде в январе 2024 года перешёл в калининградский клуб из «Америки де Кали», сумма трансферной компенсации составила € 400 тыс. В составе балтийцев футболист сыграл в 13 матчах во всех турнирах, его текущий контракт с клубом действует до конца июня 2027 года.

За три тура до финиша сезона РПЛ «Балтика» находится на 15-м месте — в зоне прямого вылета — с 26 очками в 27 матчах. Отставание калининградцев от зоны стыковых матчей составляет два очка, от зоны гарантированного сохранения места в РПЛ — три очка.