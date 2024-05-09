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Хоселу оформил дубль в ответном полуфинале ЛЧ с «Баварией», установив новый рекорд

Хоселу оформил дубль в ответном полуфинале ЛЧ с «Баварией», установив новый рекорд
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Вчера, 8 мая, мадридский «Реал» обыграл «Баварию» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 2:1 и вышел в финал главного европейского турнира (4:3 по сумме двух матчей).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

Два мяча «Реала» на 88-й и 90+1-й минутах забил нападающий Хоселу, став самым возрастным игроком, сделавшим дубль после замены в плей-офф ЛЧ (34 года и 42 дня).

Хоселу перешёл в «Реал» из «Эспаньола» в июле 2023 года в качестве аренды до конца сезона-2023/2024. Transfermarkt оценивает нападающего в € 5 млн.

В нынешнем сезоне Хоселу сыграл 46 матчей, забил 16 мячей и отдал три голевые передачи.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Боруссией» Дортмунд. Встреча состоится 1 июня.

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