Хоселу оформил дубль в ответном полуфинале ЛЧ с «Баварией», установив новый рекорд

Вчера, 8 мая, мадридский «Реал» обыграл «Баварию» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 2:1 и вышел в финал главного европейского турнира (4:3 по сумме двух матчей).

Два мяча «Реала» на 88-й и 90+1-й минутах забил нападающий Хоселу, став самым возрастным игроком, сделавшим дубль после замены в плей-офф ЛЧ (34 года и 42 дня).

Хоселу перешёл в «Реал» из «Эспаньола» в июле 2023 года в качестве аренды до конца сезона-2023/2024. Transfermarkt оценивает нападающего в € 5 млн.

В нынешнем сезоне Хоселу сыграл 46 матчей, забил 16 мячей и отдал три голевые передачи.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Боруссией» Дортмунд. Встреча состоится 1 июня.

Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»