«Это жёстко». Баллак — о камбэке «Реала» в ответном матче 1/2 финала ЛЧ с «Баварией»

Бывший полузащитник «Баварии» и «Челси» Михаэль Баллак высказался об ответном полуфинальном матче Лиги чемпионом между мюнхенским клубом и мадридским «Реалом».

Встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 2:1, которые по сумме двух матчей (4:3) вышли в финал главного европейского турнира.

«Это жестоко. Весь этот миф, эта энергетика, которая здесь, на этом стадионе «Сантьяго Бернабеу», превалирует, эта вера в способность продолжать творить историю и сражаться до самых последних секунд, и в итоге – добиться успеха.

И вот сегодня – снова: при любых обстоятельствах, и неважно, что из-за ошибки соперника, они отыгрались. Это клуб, обладающий харизмой. Здесь она ощущается», – приводит слова Баллака официальный сайт УЕФА.

В финале «Реал» сыграет с «Боруссией» Дортмунд. Встреча состоится 1 июня.

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