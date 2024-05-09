«Это жёстко». Баллак — о камбэке «Реала» в ответном матче 1/2 финала ЛЧ с «Баварией»

Бывший полузащитник «Баварии» и «Челси» Михаэль Баллак высказался об ответном полуфинальном матче Лиги чемпионом между мюнхенским клубом и мадридским «Реалом».
Встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 2:1, которые по сумме двух матчей (4:3) вышли в финал главного европейского турнира.
«Это жестоко. Весь этот миф, эта энергетика, которая здесь, на этом стадионе «Сантьяго Бернабеу», превалирует, эта вера в способность продолжать творить историю и сражаться до самых последних секунд, и в итоге – добиться успеха.
И вот сегодня – снова: при любых обстоятельствах, и неважно, что из-за ошибки соперника, они отыгрались. Это клуб, обладающий харизмой. Здесь она ощущается», – приводит слова Баллака официальный сайт УЕФА.
В финале «Реал» сыграет с «Боруссией» Дортмунд. Встреча состоится 1 июня.