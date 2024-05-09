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«Это жёстко». Баллак — о камбэке «Реала» в ответном матче 1/2 финала ЛЧ с «Баварией»

«Это жёстко». Баллак — о камбэке «Реала» в ответном матче 1/2 финала ЛЧ с «Баварией»
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Бывший полузащитник «Баварии» и «Челси» Михаэль Баллак высказался об ответном полуфинальном матче Лиги чемпионом между мюнхенским клубом и мадридским «Реалом».

Встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 2:1, которые по сумме двух матчей (4:3) вышли в финал главного европейского турнира.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«Это жестоко. Весь этот миф, эта энергетика, которая здесь, на этом стадионе «Сантьяго Бернабеу», превалирует, эта вера в способность продолжать творить историю и сражаться до самых последних секунд, и в итоге – добиться успеха.

И вот сегодня – снова: при любых обстоятельствах, и неважно, что из-за ошибки соперника, они отыгрались. Это клуб, обладающий харизмой. Здесь она ощущается», – приводит слова Баллака официальный сайт УЕФА.

В финале «Реал» сыграет с «Боруссией» Дортмунд. Встреча состоится 1 июня.

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