«Бенфика» хочет получить € 25-30 млн за Нереса. Ранее эту сумму за него предлагал «Зенит»

Руководство лиссабонской «Бенфики» планирует выручить € 50 млн от продаж двух бразильских игроков — 22-летнего центрального защитника Морато и 27-летнего правого вингера Давида Нереса, сообщает журналист Бруно Андраде в социальной сети X (ранее Twitter). По оценке аналитического портала Transfermarkt текущая трансферная стоимость Морато составляет € 15 млн, Нереса — € 25 млн.

В августе 2023 года в СМИ появлялась информация о предметном трансферном интересе к Давиду Нересу со стороны петербургского «Зенита». Сообщалось, что «Бенфика» отклонила предложение сине-бело-голубых по игроку в размере € 30 млн и € 5 млн в качестве бонусов. Также появлялась информация о подготовке петербуржцами нового предложения в размере € 45 млн.

В 35 матчах за клуб во всех турнирах текущего сезона Нерес забил пять голов и сделал 10 результативных передач.