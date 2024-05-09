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Карло Анчелотти оценил важность Хоселу для мадридского «Реала»

Карло Анчелотти оценил важность Хоселу для мадридского «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем Хоселу после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1).

34-летний футболист оформил дубль, забив мюнхенскому клубу на 88-й и 90+1-й минутах.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«Хоселу целиком и полностью отражает то, что представляет собой эта команда, как она мыслит. В этом сезоне он не так много играл, но всегда был очень полезен в нужный момент. Он никогда не теряет уверенности и всегда думает о команде», – приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Хоселу перешёл в «Реал» из «Эспаньола» в июле 2023 года в качестве аренды до конца сезона-2023/2024. Transfermarkt оценивает нападающего в € 5 млн.

В нынешнем сезоне Хоселу сыграл 46 матчей, забил 16 мячей и отдал три голевые передачи.

По итогам двухматчевого противостояния между командами сильнее оказался «Реал» — 4:3. В финале Лиги чемпионов «сливочные» сыграют с «Боруссией» Дортмунд. Встреча состоится 1 июня.

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