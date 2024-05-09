Карло Анчелотти оценил важность Хоселу для мадридского «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем Хоселу после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1).

34-летний футболист оформил дубль, забив мюнхенскому клубу на 88-й и 90+1-й минутах.

«Хоселу целиком и полностью отражает то, что представляет собой эта команда, как она мыслит. В этом сезоне он не так много играл, но всегда был очень полезен в нужный момент. Он никогда не теряет уверенности и всегда думает о команде», – приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Хоселу перешёл в «Реал» из «Эспаньола» в июле 2023 года в качестве аренды до конца сезона-2023/2024. Transfermarkt оценивает нападающего в € 5 млн.

В нынешнем сезоне Хоселу сыграл 46 матчей, забил 16 мячей и отдал три голевые передачи.

По итогам двухматчевого противостояния между командами сильнее оказался «Реал» — 4:3. В финале Лиги чемпионов «сливочные» сыграют с «Боруссией» Дортмунд. Встреча состоится 1 июня.

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