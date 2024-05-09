«Реал» в финале Лиги чемпионов, невероятный камбэк «Ванкувера». Главное к утру

Мадридский «Реал» обыграл «Баварию» (2:1) в ответном полуфинальном матче и вышел в финал Лиги чемпионов (4:3), «Ванкувер Кэнакс» совершил камбэк в матче с «Эдмонтон Ойлерз», забросив в концовке три шайбы подряд и выиграв встречу (5:4), стала известна команда, в которую перейдёт Марко Ройс после ухода из «Боруссии» Дортмунд. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 9 мая Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 9 мая