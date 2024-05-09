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9 мая главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА, результаты Лиги чемпионов

«Реал» в финале Лиги чемпионов, невероятный камбэк «Ванкувера». Главное к утру
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Мадридский «Реал» обыграл «Баварию» (2:1) в ответном полуфинальном матче и вышел в финал Лиги чемпионов (4:3), «Ванкувер Кэнакс» совершил камбэк в матче с «Эдмонтон Ойлерз», забросив в концовке три шайбы подряд и выиграв встречу (5:4), стала известна команда, в которую перейдёт Марко Ройс после ухода из «Боруссии» Дортмунд. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Мадридский «Реал» обыграл «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов.
  2. Гол Никиты Задорова помог «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон» в первом матче серии.
  3. Стала известна команда МЛС, в которой может продолжить карьеру Марко Ройс.
  4. 13 игроков, в том числе один россиянин, досрочно закончили матч «Флориды» и «Бостона».
  5. «Нью-Йорк» выиграл второй матч серии с «Индианой» во втором раунде плей-офф НБА.
  6. Зак Хайман обогнал Валерия Ничушкина в гонке снайперов плей-офф НХЛ.
  7. После перехода Кейна «Бавария» не выиграла ни одного трофея за сезон впервые за 12 лет.
  8. Хоселу оформил дубль в ответном полуфинале ЛЧ с «Баварией», установив новый рекорд.
  9. Маршан догнал Кейна по количеству очков в плей-офф НХЛ и уступает три очка Овечкину.
  10. Никола Йокич стал обладателем награды MVP за сезон-2023/2024.
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