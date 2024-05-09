Модрич отреагировал на волевую победу «Реала» над «Баварией» и выход в финал ЛЧ

38-летний центральный полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич отреагировал в социальных сетях на волевую победу своего клуба в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Уступая в концовке домашней игры со счётом 0:1 после 2:2 в первой выездной игре, мадридцы сравняли счёт на 88-й минуте, а на 90+1-й минуте вырвали победу, которая принесла им путёвку в финал ЛЧ. Оба гола записал на свой счёт 34-летний нападающий Хоселу.

«Как же я люблю этот клуб!» — написал Модрич под послематчевой фотографией, на которой он целует эмблему «Реала» на своей футболке.

Хорватский хавбек Лука Модрич в ответном матче с «Баварией» вышел на замену на 69-й минуте. В текущем сезоне на его счету 42 матча за клуб во всех турнирах, два забитых гола и семь результативных передач.