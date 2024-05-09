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«Аталанта» — «Марсель»: во сколько начало матча 1/2 финала Лиги Европы, где смотреть

«Аталанта» — «Марсель»: во сколько начало матча 1/2 финала Лиги Европы, где смотреть
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В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы встретятся итальянская «Аталанта» и французский «Марсель». Команды будут играть на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Марсель
Марсель, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч полуфинала во Франции завершился вничью со счётом 1:1.

В 1/4 финала Лиги Европы «Марсель» встречался с португальской «Бенфикой». В первом матче французская команда уступила со счётом 1:2, а во втором выиграла — 1:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Марселя» — 4:2. «Аталанта» играла с английским «Ливерпулем». В первом матче итальянский клуб одержал победу со счётом 3:0, вторая встреча завершилась поражением — 0:1.

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