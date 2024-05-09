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«Байер» — «Рома»: во сколько начало матча 1/2 финала Лиги Европы, где смотреть

«Байер» — «Рома»: во сколько начало матча 1/2 финала Лиги Европы, где смотреть
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В первом матче 1/2 финала Лиги Европы встретятся немецкий «Байер» и итальянская «Рома». Команды будут играть на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче полуфинала в Италии «Байер» одержал победу со счётом 2:0.

В 1/4 финала Лиги Европы «Рома» встречалась с итальянским «Миланом». Римляне выиграли обе встречи — 1:0 и 2:1. «Байер» играл с английским «Вест Хэм Юнайтед». В первом матче немецкий клуб одержал победу со счётом 2:0, вторая встреча завершилась вничью — 1:1.

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