Шалимов — о матче между «Реалом» и «Баварией»: это какая-то магия

Известный российский специалист Игорь Шалимов высказался по итогам ответной игры 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Баварией» (2:1).

«Если говорить откровенно, то я рад, что «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов. Не хотелось видеть в решающем матче две команды из одной страны. При счёте 0:1 я думал, ну сколько уже «Реалу» можно вылезать из таких ситуаций, когда уже было некуда деваться, но они опять это исполнили. Можно уже точно говорить, что это какая‑то магия. Да, «Реал» играл здорово, но, на мой взгляд, они не были такими, как «Манчестер Сити», который своими атаками загоняет соперника в штрафную площадь. До ошибки Нойера не было такого впечатления, что «Реал» обязательно должен был забить и выиграть. «Реал» не был уверенным, я бы не восторгался их игрой в матче с «Баварией». Немцы грамотно построили игру, и я не знаю, чем бы закончился матч, если бы не роковая ошибка Нойера», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Реалом» и «Баварией» состоялся накануне, 8 мая. Команды сыграли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Игра началась в 22:00 по московскому времени. Она закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 68-й минуте матча защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис вывел свою команду вперёд. В самой концовке форвард хозяев Хоселу оформил дубль и принёс своей команде победу. В первом матче полуфинала команды сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча прошла в Германии 30 апреля. Таким образом, по сумме двух встреч мадридцы прошли дальше. Ранее в финал уже вышла дортмундская «Боруссия». Она по сумме двух встреч прошла «ПСЖ».