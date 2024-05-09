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Писарев: «Реал» — фартовая команда, но этот фарт заслуженный

Писарев: «Реал» — фартовая команда, но этот фарт заслуженный
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Известный российский тренер Николай Писарев высказался о победе мадридского «Реала» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Напомним, «Королевский клуб» проигрывал по ходу матча со счётом 0:1, однако на последних минутах игры забил два мяча. Автором спасительного дубля стал форвард Хоселу. По мнению Писарева, «Реал» — фартовая команда, но этот фарт заслуженный.

«Реал» вылезает из подобных ситуаций уже не в первый раз в Лиге чемпионов, но это не было каким‑то чудом. У «Реала» не было паники, Карло Анчелотти был спокоен и сделал все замены по делу. Спокойствие тренера передалось футболистам «Реала», которые заслуженно вышли в финал.

«Реал» — фартовая команда. И это фарт заслуженный, который был заработан спокойствием», — сказал Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в финале Лиги чемпионов мадридский «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией».

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