Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Охдуд — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов: игра «Локомотива» в матче с «Ростовом» немного удивила

Бубнов: игра «Локомотива» в матче с «Ростовом» немного удивила
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре московского «Локомотива» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча прошла в понедельник, 6 мая, в Москве. «Локомотив» одержал победу с минимальным счётом 1:0. В составе железнодорожников отличился полузащитник Антон Миранчук. Он забил на пятой минуте. Ему ассистировал Максим Глушенков.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Миранчук – 5'    

«Игра красно-зелёных в этой встрече немного удивила. В предыдущих матчах игроки «Локомотива» отлично понимали друг друга при организации атак, достаточно часто принимали правильные решения. В матче с «Ростовом» же у команды было много опасных моментов, но при этом игроки в упор не замечали более выгодные варианты», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Материалы по теме
«Локо» обыграл «Ростов» и обошёл «Спартак»! А ЦСКА снова потерял очки!
«Локо» обыграл «Ростов» и обошёл «Спартак»! А ЦСКА снова потерял очки!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android