Бубнов: игра «Локомотива» в матче с «Ростовом» немного удивила

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре московского «Локомотива» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча прошла в понедельник, 6 мая, в Москве. «Локомотив» одержал победу с минимальным счётом 1:0. В составе железнодорожников отличился полузащитник Антон Миранчук. Он забил на пятой минуте. Ему ассистировал Максим Глушенков.

«Игра красно-зелёных в этой встрече немного удивила. В предыдущих матчах игроки «Локомотива» отлично понимали друг друга при организации атак, достаточно часто принимали правильные решения. В матче с «Ростовом» же у команды было много опасных моментов, но при этом игроки в упор не замечали более выгодные варианты», — приводит слова Бубнова Sportbox.