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Спортдиректор «Баварии»: все хотели немецкий финал ЛЧ. Все, кроме польских судей!

Спортдиректор «Баварии»: все хотели немецкий финал ЛЧ. Все, кроме польских судей!
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Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2).

«Мы все хотели увидеть немецкий финал Лиги чемпионов. Все! Кроме польских судей», — приводит слова функционера известный журналист Керри Хау в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, матч между «Реалом» и «Баварией» состоялся накануне, 8 мая. Команды сыграли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Игра началась в 22:00 по московскому времени. Она закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 68-й минуте матча защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис вывел свою команду вперёд. В самой концовке форвард хозяев Хоселу оформил дубль и принёс своей команде победу. В первом матче полуфинала команды сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча прошла в Германии 30 апреля. Таким образом, по сумме двух встреч мадридцы прошли дальше. Ранее в финал уже вышла дортмундская «Боруссия». Она по сумме двух встреч прошла «ПСЖ».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    
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