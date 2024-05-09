Спортдиректор «Баварии»: все хотели немецкий финал ЛЧ. Все, кроме польских судей!

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2).

«Мы все хотели увидеть немецкий финал Лиги чемпионов. Все! Кроме польских судей», — приводит слова функционера известный журналист Керри Хау в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, матч между «Реалом» и «Баварией» состоялся накануне, 8 мая. Команды сыграли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Игра началась в 22:00 по московскому времени. Она закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 68-й минуте матча защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис вывел свою команду вперёд. В самой концовке форвард хозяев Хоселу оформил дубль и принёс своей команде победу. В первом матче полуфинала команды сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча прошла в Германии 30 апреля. Таким образом, по сумме двух встреч мадридцы прошли дальше. Ранее в финал уже вышла дортмундская «Боруссия». Она по сумме двух встреч прошла «ПСЖ».