Кейн прятал лицо, Тухель спорил с судьёй, Хоселу отмечал победный дубль. Фото

8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов встречались мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». Команды сыграли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Игра началась в 22:00 по московскому времени. Она закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Лучшие кадры с матча «Реал» Мадрид — «Бавария» — в фоторепортаже фотокорреспондентов мировых изданий.

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о судействе в ответном полуфинальном матче с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов (1:2).

«Смешная ситуация с судейством. Я не знаю, что на него нашло», — приводит слова Мюллера Madrid Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в конце матча после длинной передачи Йозуа Киммиха защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поразил ворота мадридского клуба. Однако арбитр Шимон Марциняк, не дождавшись окончания эпизода, дал свисток, зафиксировав офсайд. Таким образом, гол немцев был не засчитан.