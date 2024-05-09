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Трошечкин: ментальные проблемы после шести поражений будут у любой команды

Трошечкин: ментальные проблемы после шести поражений будут у любой команды
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин высказался о неудачной серии команды из шести поражений, которую удалось прервать в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». В воскресенье, 5 мая, в Нижнем Новгороде «Пари НН» сыграл вничью со «Спартаком» со счётом 0:0.

«Ментальные проблемы после шести поражений будут у любой команды. Мы весь сезон шли нормально, а сейчас пошли разговоры про спасение и выживание. У нас в коллективе есть люди, которые впервые с этим столкнулись. Саша провёл только одну тренировку, требования не самые сложные. Но всё спокойно и в рабочем режиме. Выводы можно будет делать после первого недельного цикла», — приводит слова Трошечкина «Матч ТВ».

Ранее нижегородцы проиграли «Балтике» (0:2), «Краснодару» (3:4), «Оренбургу» (1:3), «Динамо» (1:4), «Локомотиву» (2:3) и «Ахмату» (1:5).

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