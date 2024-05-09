Хавбек «Ливерпуля» Собослаи сравнил АПЛ с Бундеслигой

Бывший полузащитник «РБ Лейпциг», а ныне футболист «Ливерпуля» Доминик Собослаи сравнил английскую Премьер-лигу с Бундеслигой.

«АПЛ намного быстрее. Здесь у тебя не так много времени на раздумья, как в Бундеслиге. Играя в Англии, ты должен знать, что сделаешь с мячом ещё до того, как получишь его. В противном случае тебе не дадут и шанса что-либо сделать», — приводит слова Собослаи журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

Напомним, Собослаи перебрался в «Ливерпуль» летом 2023 года. В нынешнем сезоне венгерский полузащитник провёл 43 матча во всех турнирах, забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Собослаи в € 75 млн.