«Низкий поклон ветеранам!» ПФК ЦСКА опубликовал поздравление с Днём Победы

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Московский ПФК ЦСКА опубликовал поздравление с Днём Победы. Сегодня, 9 мая 2024 года, исполняется 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне.

«С Днём Великой Победы! Низкий поклон ветеранам, чей бессмертный подвиг навсегда в нашей памяти и в наших сердцах!» — написала пресс-служба армейской команды в клубном телеграм-канале.

Помимо ЦСКА, поздравления с Днём Победы уже успел опубликовать Российский футбольный союз (РФС) и некоторые клубы Российской Премьер-Лиги («Крылья Советов», «Урал», «Рубин» и другие).

Напомним, в эти минуты в Москве проходит Парад Победы, который начался в 10:00 по столичному времени. Программа парада состоит из речи президента, минуты молчания, торжественного марша, парада военной и воздушной техники и ряда других мероприятий.