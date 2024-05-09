Тренер «Байера» Алонсо: мы должны сделать правильные выводы из прошлогоднего поражения

Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги Европы с итальянской «Ромой». Команды сыграют сегодня, 9 мая. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. В первом матче в гостях «Байер» одержал победу со счётом 2:0.

«Нас ждёт топовый матч в прекрасной атмосфере. Полуфинал Лиги Европы — это большое событие. До сих пор помню, как болельщики приветствовали нас на Бисмаркштрассе в прошлом году. Это было невероятно! Мы не забыли прошлогоднюю боль. Мы должны сделать правильные выводы, чтобы на сей раз отпраздновать выход в финал вместе с болельщиками», — приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.

В прошлом сезоне Лиги Европы «Байер» уступил «Роме» в полуфинале по сумме двух матчей — 0:1.