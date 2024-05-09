Александр Бубнов: изначально было непонятно, зачем Дзюба «Локомотиву»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о роли нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотиве».

«Изначально было непонятно, зачем Дзюба «Локомотиву». Он уже несколько лет не соответствует требованиям современного футбола. Артём в нынешних кондициях не нужен железнодорожникам. Команда прекрасно справляется без Дзюбы, толку от него нет никакого. Поэтому нападающий сейчас плотно присел на скамейку запасных», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, Артём Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний нападающий провёл 21 матч, забил четыре мяча и оформил три голевые передачи. Также на его счету пять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.