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Алонсо оценил преимущество «Байера» перед ответным матчем Лиги Европы с «Ромой»

Алонсо оценил преимущество «Байера» перед ответным матчем Лиги Европы с «Ромой»
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги Европы с итальянской «Ромой». Встреча состоится сегодня, 9 мая. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ответный матч — это всегда опасная ситуация. Пусть даже мы начнём с преимуществом в два мяча, один гол в наши ворота может быстро перевернуть игру и изменить ход всего противостояния. Мы должны быть предельно собраны с самого начала», — приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.

В первом матче полуфинала в гостях «Байер» одержал победу со счётом 2:0. В составе «Байера» забитыми мячами отметились полузащитники Флориан Вирц и Роберт Андрих.

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