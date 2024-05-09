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РФС обсудит с УЕФА время начала игр Кубка России

РФС обсудит с УЕФА время начала игр Кубка России
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Российский футбольный союз обсудит с УЕФА возможное изменение времени начала матчей Фонбет Кубка России, если игры Лиги чемпионов не будут транслироваться на федеральном телевидении. Напомним, ранее появилась информация, что с сезона-2024/2025 матчи престижнейшего европейского турнира будут транслироваться в одном из онлайн-кинотеатров.

«С одной стороны, подобные ограничения УЕФА, в силу того, что РФС является участником декларации, которую он подписывал в своё время, будут сохраняться. С другой стороны, это даст нам объективную техническую возможность показывать матчи Кубка России в прямом эфире на федеральном телевидении. Если вдруг такое случится, мы 100% рассмотрим вопрос как с УЕФА, так и с транслирующей компанией о такой возможности», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Отметим, что с конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи, а российские команды не допускаются до Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

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